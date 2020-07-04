إيران تفرض قيودا جديدة مع تزايد حالات كورونا

الرئيس الإيراني حسن روحاني

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:42 04/07/2020 حدث بتاريخ: 16:13 04/07/2020

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم السبت إن المواطنين الذين لا يستخدمون الكمامات سيحرمون من الخدمات الحكومية وإن جهات العمل التي لا تلتزم بالإرشادات الصحية ستغلق لمدة أسبوع لدى إعلانه إجراءات جديدة في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت سيما سادات لاري المتحدثة باسم وزارة الصحة في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي يوم السبت إن إيران تكافح تفشي المرض مع وصول عدد حالات الإصابة إلى 237878 ومع وفاة 148 مريضا آخرين بما يرفع إجمالي الوفيات بكورونا إلى 11408.

وقال روحاني في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن استخدام الكمامة في الأماكن العامة المغلقة سيصبح إجباريا اعتبارا من يوم الأحد بعد فرض قيود أكثر صرامة في مدن وبلدات خمسة أقاليم يزيد فيها تفشي المرض منذ رفع إجراءات العزل العام منذ منتصف أبريل نيسان.

وأضاف الرئيس ”لا يتعين على موظفي الدولة تقديم الخدمة للأفراد الذين لا يستخدمون الكمامات والموظفون الذين لا يستخدمونها يجب أن يتم اعتبارهم متغيبين عن العمل ويؤمروا بالعودة لمنازلهم“.

ونشر موقع حكومي على الإنترنت صورا لروحاني، الذي نادرا ما استخدم كمامة، وهو يضعها.

وقال روحاني إن من يصيبهم المرض عليهم ”واجب ديني“ يحتم إخبار الآخرين وأضاف ”الإبقاء على إصابتك بالعدوى سرا ينتهك حقوق الآخرين“.

وتحاول الحكومة إقناع المواطنين بقبول استخدام الكمامات وأطلق التلفزيون الرسمي حملة لمدة أسبوع يحذر فيها المشاهدين من أن ”كورونا ليس مزحة“.

وذكرت وسائل إعلام حكومية يوم السبت إن 19 لاعب كرة قدم في ناديين ثبتت إصابتهم بكورونا.

وذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن خمسة نواب في البرلمان الإيراني ثبتت أيضا إصابتهم بالمرض.

وقلصت القوات المسلحة الإيرانية التدريب العسكري الأساسي الذي كان في العادة يستمر شهرين إلى شهر واحد حتى إشعار آخر بسبب تزايد انتشار المرض.