كوريا الشمالية: لا حاجة لإجراء محادثات مع واشنطن

تشوي سون هوي نائبة وزير الخارجية في كوريا الشمالية في هانوي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:05 04/07/2020 حدث بتاريخ: 12:06 04/07/2020

قالت دبلوماسية كبيرة في كوريا الشمالية يوم السبت قبل زيارة مبعوث أمريكي لكوريا الجنوبية إن بيونجيانج لا تشعر أن هناك حاجة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة وأن الحوار لن يكون أكثر من ”أداة سياسية“ بالنسبة لواشنطن.

وقالت تشوي سون هوي نائبة وزير الخارجية في كوريا الشمالية إن المفاوضات بين واشنطن وبيونجيانج لن تنجح وإن سياسة بلادها لن تتغير.

وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية ”لا نستشعر أي حاجة للجلوس وجها لوجه مع الولايات المتحدة لأنها لا تعتبر الحوار بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة سوى أداة لمواجهة أزمتها السياسية“.

ومن المقرر أن يزور ستيفن بيجن نائب وزير الخارجية الأمريكي كوريا الجنوبية خلال أيام لمناقشة المحادثات المتعثرة مع الشمال.

كان رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن قد قال يوم الأربعاء إنه ينبغي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الالتقاء مجددا قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني مما سيساعد في استئناف المفاوضات النووية المتعثرة.

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق للصحفيين في نيويورك يوم الخميس إن الرئيس قد يسعى لعقد قمة أخرى مع كيم على سبيل المفاجأة في أكتوبر تشرين الأول قبل الانتخابات.