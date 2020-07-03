منظمة الصحة: حوالي ثلث عينات كورونا تظهر تحورا لكن ليس إلى مرض أخطر

منظمة الصحة العالمية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:55 03/07/2020 حدث بتاريخ: 21:55 03/07/2020

قالت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن حوالي 30 في المئة من بيانات تسلسل الجينوم المأخوذة من عينات الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 التي جمعتها منظمة الصحة العالمية تظهر علامات على حدوث طفرة، لكن لا يوجد دليل على أن تلك الطفرة تؤدي إلى مرض أشد خطورة.

وقالت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، لرويترز على هامش مؤتمر لجمعية الصحفيين التابعة للأمم المتحدة في جنيف "أعتقد أن الأمر منتشر على نطاق واسع".

وأضافت أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة جمعت حتى الآن 60 ألف عينة من المرض.