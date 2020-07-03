أردوغان يرفض الانتقادات الموجهة لتركيا حول وضع أيا صوفيا

آيا صوفيا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:27 03/07/2020 حدث بتاريخ: 20:27 03/07/2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن انتقاد تركيا بسبب تحويل الأثر القديم آيا صوفيا من متحف إلى مسجد "هجوم على سيادة تركيا".

وكان أردوغان قد اقترح تحويل المتحف المدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي إلى مسجد مرة أخرى، وهو مبنى كان له شأن كبير في الامبراطوريتين البيزنطية المسيحية والعثمانية الإسلامية وأحد أهم المعالم الأثرية في تركيا في الوقت الراهن.

وقال أردوغان ردا على القلق إزاء تلميحات الغرب خاصة اليونان وفرنسا والولايات المتحدة "الاتهامات ضد بلادنا بشان آيا صوفيا استهداف مباشر لحقوقنا السيادية".

وقال الرئيس التركي خلال الافتتاح الرسمي لمسجد آخر في اسطنبول "نحن عازمون على مواصلة حماية حقوق المسلمين، وهم الأغلبية في بلادنا، وكذلك (حماية حقوق) أتباع الديانات والعقائد الأخرى".