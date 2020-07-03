روسيا تحذر من عواقب انتهاك إسرائيل القرارات الدولية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:42 03/07/2020 حدث بتاريخ: 18:45 03/07/2020

ذرت روسيا الاتحادية اليوم الجمعة من عواقب وخيمة على الامن في الشرق الاوسط وشمال افريقيا نتيجة انتهاك الاسس القانونية الدولية للتسوية في الشرق الاوسط.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريح بثته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الالكتروني ان "انتهاك القرارات الدولية ذات الصلة بالتسوية الفلسطينية الاسرائيلية بصورة فظة ينهي حل الدولتين وما يترتب عن ذلك عواقب وخيمة على الامن في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا".

وحث لافروف المجتمع الدولي على تهيئة الظروف الملائمة لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية المباشرة تحت اشراف اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الاوسط وبمشاركة الدول العربية.

وشدد لافروف على ضرورة استعادة الوحدة بين الفلسطينيين مرحبا بهذا الخصوص بالإعلان الذي صدر أمس عن حركتي (فتح) و(حماس) حول عزمهما الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني على ارضية منظمة التحرير الفلسطينية.