مؤشر "فاو" يسجل عودة أسعار الغذاء العالمية للارتفاع لأول مرة بعد تخفيف الاغلاق

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:27 02/07/2020 حدث بتاريخ: 16:15 02/07/2020

سجلت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس عودة مؤشر أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية للارتفاع لأول مرة خلال هذا العام عقب تخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) مع تزايد الحاجة للمساعدات الغذائية في 44 بلدا بينها ثماني بلدان عربية.

وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري أن (مؤشر-فاو) "الدليلي" لمتوسط أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في شهر يونيو الماضي ارتفع ل 93.2 نقطة بما يزيد بنحو 2.4 نقطة مئوية عن مستواه في شهر مايو السابق مدفوعا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان.

وأشار التقرير الى أن المنظمة وسعت نطاق تغطية أسعار مؤشر أسعار الغذاء ابتداء من شهر يوليو 2020 الجاري مع تعديل فترة الأساس المرجعية لحساب المؤشر لتصبح فترة 2014- 2016 بدلا من 2002-2004.

وأوضح أن مؤشر (فاو) لأسعار الزيوت النباتية ارتفع بنسبة 3ر11 في المئة بعد أربعة أشهر متتالية من الانخفاض نتيجة تعافي الطلب العالمي على الواردات عقب تخفيف قيود إغلاق كورونا في عديد من البلدان والخشية من انتكاسات محتملة في الإنتاج في ظل نقص العمالة الزراعية المهاجرة.

وأضاف أن مؤشر أسعار السكر ارتفع بدوره بنسبة 1.6 في المئة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام ما دعم بقوة أسواق السكر وشجع مصانع السكر البرازيلية على استخدام المزيد لإنتاج الإيثانول بدلا من السكر كما ارتفع مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة أربعة في المئة لأول مرة بعد أربعة أشهر متتالية من الهبوط.

في المقابل أبقت معظم أسعار الحبوب واللحوم على وتيرة الهبوط وسط حالة من عدم اليقين بسبب جائحة كورونا اذ انخفض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 0.6 في المئة وكذلك انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنفس النسبة لتهبط بمعدل 6 في المائة تحت مستواه في يونيو من العام الماضي.

في سياق متصل توقعت (فاو) أن يسجل إنتاج الحبوب العالمي مستوى قياسيا جديدا هذا العام يبلغ 2790 مليون طن بزيادة 9.3 مليون طن عن توقعاتها في مايو ما يتجاوز بنسبة ثلاثة في المئة الرقم القياسي المسجل في العام الماضي.

ومن ناحية أخرى لفتت المنظمة الى تزايد الحاجة للمساعدات الغذائية نتيجة تأثيرات جائحة كورونا شديدة وواسعة النطاق بدخول الأسر مدرجة 44 بلدا بحاجة لمساعدات غذائية خارجية بينها 34 بلدا إفريقيا وثمانية بلدان عربية هي العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي.

ويرصد مؤشر (فاو) لأسعار الغذاء حركة التعاملات التجارية في أسواق المواد الغذائية العالمية بقياس متوسط أسعار خمس سلع غذائية رئيسية هي الحبوب واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر.