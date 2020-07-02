الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى التحقيق في شبهات "بمخالفات" خلال الاستفتاء على الدستور

الاتحاد الأوروبي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:40 02/07/2020 حدث بتاريخ: 14:40 02/07/2020

دعا الاتحاد الأوروبي روسيا إلى التحقيق في شبهات بمخالفات خلال استفتاء على تعديلات دستورية تتيح للرئيس فلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى 2036.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو "أخذنا علما بتقارير واتهامات عن حصول مخالفات خلال التصويت، ومنها إكراه ناخبين والتصويت مرتين وانتهاك سرية التصويت واتهامات باستخدام الشرطة العنف ضد صحافي كان متواجدا". وأضاف في مؤتمر صحافي في بروكسل "نتوقع أن يتم التحقيق في تلك التقارير كما ينبغي، لأنها اتهامات خطيرة".