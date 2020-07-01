وزير خارجية فرنسا لا يستبعد فرض عقوبات على تركيا

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:18 01/07/2020 حدث بتاريخ: 21:20 01/07/2020

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الأربعاء إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في 13 يوليو تموز لبحث موضوع تركيا مشيرا إلى إمكانية بحث فرض عقوبات جديدة على أنقرة.

وأضاف لو دريان أمام جلسة في البرلمان ”بناء على طلبنا سيُعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو لبحث مسألة تركيا على وجه التحديد... فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على تركيا لقيامها بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص. ربما يجري النظر في فرض عقوبات أخرى“.