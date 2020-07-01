رئيس كوريا الجنوبية يدعو لقمة بين ترامب وكيم قبل انتخابات أمريكا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:21 01/07/2020 حدث بتاريخ: 12:28 01/07/2020

قال مسؤول في سول إن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قال اليوم الأربعاء إنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الاجتماع مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني.

صرح مون بذلك خلال مؤتمر عبر الفيديو أمس الثلاثاء مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قائلاً إن قمة أخرى بين ترامب وكيم ستساعد في استئناف المفاوضات المتوقفة بشأن البرامج النووية لكوريا الشمالية، حسبما قال مسؤول في البيت الأزرق الرئاسي للصحفيين.