اردوغان يغلق جامعة مرتبطة برئيس الوزراء السابق

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:43 30/06/2020 حدث بتاريخ: 17:36 30/06/2020

أمر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بإغلاق جامعة خاصة في اسطنبول مرتبطة بخصم سياسي له ورئيس وزراء سابق للبلاد، على ما جاء في مرسوم صدر الثلاثاء.

وتأسست جامعة اسطنبول شهير في العام 2008 بواسطة مؤسسة تضم على قائمة مؤسسيها رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو. لكنها باتت موضع خلاف وجدل بعد أن غادر داود أوغلو حزب اردوغان الحاكم في ايلول/سبتمبر الفائت.

وأطلق داود أوغلو في كانون الأول/ديسمبر الفائت "حزب المستقبل"، وقال محللون إن داود أوغلو يسعى إلى استمالة الناخبين المسلمين المحافظين.

وتعرضت أصول الجامعة في نهاية العام الماضي للتجميد حين حكمت محكمة ضدها في نزاع على مدفوعات مع بنك هالك.

والجامعة التي تملكها مؤسسة العلوم والفنون، سيطرت عليها جامعة مرمرة في كانون الأول/ديسمبر قبل أنّ تسيطر الدولة على المؤسسة نفسها في كانون الثاني/يناير عبر تعيين مجلس أمناء لإدارتها.

وجاء في مرسوم رئاسي وقّعه اردوغان الاثنين قبل نشره الثلاثاء أنّ "ترخيص الجامعة للقيام بأي أنشطة تم سحبه".

وكانت الجامعة تعد معقلا للمحافظين، الذين اعتقدوا أن البلاد تمر بمرحلة جديدة لا تسيطر فيها المؤسسات العلمانية على الجمهورية التركية.

وداود اوغلو أستاذ جامعي سابق كان مهندس سياسة خارجية تركية أكثر وضوحا في الشرق الاوسط، وظل لوقت طويل احد اقرب حلفاء اردوغان منذ توليه الحكم في 2003.

وشغل داود اوغلو منصب وزير الخارجية في مرحلة حساسة في علاقات تركيا الخارجية.

لكن الرئيس التركي أجبره على الاستقالة في أيار/مايو 2016 وسط خلافات بين الرجلين على ملفات عدة وخصوصا تعديل الدستور بهدف تعزيز سلطات رئيس الدولة.