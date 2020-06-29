"جلياد" للادوية تحدد سعر علاج "ريميديسفير" بواقع 2340 دولارا لكل مريض

عقار ريميديسفير

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:33 29/06/2020 حدث بتاريخ: 17:34 29/06/2020

تحدد شركة "جلياد" للأدوية سعر علاج "ريميديسفير" لمدة خمسة أيام، والذي أتضح مؤخرا أنه مفيد في تقليل وقت تلقي العلاج داخل المستشفيات للمرضى المصابين بمرض "كوفيد19-" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا، بواقع 2340 دولارا لكل مريض.

إلا أن هذا هو سعر الحكومة في الولايات المتحدة، مع ارتفاع السعر الخاص بشركات التأمين الخاصة بنحو الثلث.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين، إن كل علاج كامل سيشمل ست قوارير، وستبلغ قيمة كل قارورة 390 دولارا بناء على سعر الحكومة. وبالنسبة لشركات التأمين الخاصة، ستبلغ تكلفة كل قارورة 520 دولارا.

وقال دانييل أوداي، رئيس مجلس إدارة الشركة، في خطاب مفتوح: "نعتقد أن جميع المرضى سيتمكنوا من الحصول (على العلاج)، بناء على المستوى الإضافي الذي قمنا من خلاله بتسعير ريميديسفير ومع وجود برامج حكومية، إلى جانب مساعدة جلياد الإضافية بحسب الحاجة".

وستكون هناك خيارات عامة للدول الفقيرة.