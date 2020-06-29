السجن عامين لفرنسوا فيون في قضية إسناده عملاً وهمياً لزوجته

رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرنسوا فيون

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:53 29/06/2020 حدث بتاريخ: 16:53 29/06/2020

حكم على رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرنسوا فيون بالسجن 5 سنوات، بينها ثلاث مع وقف التنفيذ، بعد اعتباره مذنباً في قضية إسناد وظيفة وهمية لزوجته، التي هزت حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2017.

وأقرنت المحكمة الجنائية في باريس هذه العقوبة بغرامة قيمتها 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهلية لمدة عشر سنوات.

وحكم على زوجته بينيلوب التي اعتبرتها المحكمة الجنائية مذنبة في القضية، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، مع غرامة 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهلية لعامين.

كذلك، حكم على الزوجين فيون وشريكهما مارك جولو، المساعد السابق لفرنسوا فيون في دائرة سارت، بدفع أكثر من مليون يورو للجمعية الوطنية.

وأكد الزوجان أنهما سيستأنفان هذا الحكم.