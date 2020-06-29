حرس السواحل التركي ينقذ 35 مهاجرا من الغرق في بحر إيجه

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:19 29/06/2020 حدث بتاريخ: 16:22 29/06/2020

قال خفر السواحل التركي إنه أنقذ 35 مهاجرا من قارب تم العثور عليه وهو نصف غارق في بحر إيجه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين ويبحث عن أربعة مفقودين آخرين.

وأضاف أنه تم إنقاذ المهاجرين في حوالي الساعة 2345 بتوقيت جرينتش قرب جزيرة صغيرة قبالة إقليم باليكسير في غرب تركيا.

وتعد اليونان البوابة الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي التي يقصدها الفارون من الصراعات بالشرق الأوسط ومناطق أخرى، وذلك في الغالب من خلال جزرها القريبة من الساحل التركي.

ووصل أكثر من مليون شخص إلى سواحل اليونان قادمين من تركيا في 2015 و2106.