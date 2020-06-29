وكالة: إيران تصدر أمر اعتقال بحق ترامب فيما يتعلق بقتل سليماني وتطلب مساعدة الإنتربول

قاسم سليماني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:33 29/06/2020 حدث بتاريخ: 15:33 29/06/2020

نقلت وكالة فارس للأنباء عن مدعي عام طهران علي القاصي مهر قوله اليوم الاثنين إن إيران أصدرت أمر اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و35 آخرين فيما يتعلق بقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني وطلبت مساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول).

وفي الثالث من يناير كانون الثاني قتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني. وتتهم واشنطن سليماني بتدبير هجمات لفصائل مسلحة متحالفة مع إيران على القوات الأمريكية في المنطقة.