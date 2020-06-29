انتهاء الهجوم على بورصة كراتشي وسقوط ستة قتلى على الأقل

مكان الحادث

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:40 29/06/2020 حدث بتاريخ: 11:44 29/06/2020

قتل ستة أشخاص على الأقل بينهم شرطي حين اقتحم أربعة مسلحين الاثنين بورصة كراتشي (جنوب)، العاصمة المالية لباكستان، في هجوم تبنته مجموعة انفصالية من إقليم بلوشستان المجاور.

وقالت الشرطة في بيان إن "أربعة حراس ومدنيا قتلوا" الى جانب شرطي "في هجوم إرهابي بالقنبلة وسلاح رشاش" ضد بورصة كراتشي.

من جهتها أعلنت أبرز منظمة اسعاف في كراتشي "إيدهي" عن سقوط سبعة قتلى وسبعة جرحى بحسب ما افاد مسؤول فيها.وقتل المهاجمون الأربعة أيضا.

وأعلن "جيش تحرير بلوشستان" مسؤوليته عن الهجوم في رسالة إلى فرانس برس موضحا ان وحدة نخبة من مقاتليه نفذته.

وهذه المجموعة إحدى المجموعات المتمردة العديدة التي تقاتل أساسا في بلوشستان التي شهدت أعمال عنف انفصالية واسلامية وطائفية لسنوات.

واستهدفت المجموعة مشاريع للبنى التحتية وعمالا صينيين في باكستان مرارا في السنوات الماضية بما في ذلك هجوم في وضح النهار على القنصلية الصينية في كراتشي أسفر في 2018 عن مقتل أربعة أشخاص.