بريطانيا: هيئة الادعاء الملكية تتهم المشتبه به في هجوم ريدينغ بارتكاب 3 جرائم قتل

ضباط الشرطة يقفون وراء الطوق في موقع عمليات طعن متعددة في ريدينغ بريطانيا 21 يونيو 2020

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:47 28/06/2020 حدث بتاريخ: 21:53 28/06/2020

قالت هيئة الادعاء الملكية في بريطانيا السبت إنه جرى توجيه الاتهام بارتكاب ثلاث جرائم قتل إلى مشتبه به في هجوم بسكين في بلدة ريدينغ الإنكليزية وصفته الشرطة بأنه حادث إرهابي. وقالت هيئة الادعاء الملكية إنها "أذنت لشرطة مكافحة الإرهاب بتوجيه ثلاث تهم بالقتل وثلاث بالشروع في القتل إلى خيري سعد الله البالغ من العمر 25 عاما". وسعد الله هو مواطن ليبي يقيم في ميدينة ريدينغ.

وجهت السبت هيئة الادعاء الملكية في بريطانيا الاتهام إلى المشتبه به خيري سعد الله في هجوم بسكين في بلدة ريدينغ الإنكليزية وصفته الشرطة بأنه حادث إرهابي، وقالت الهيئة أن سعد الله، طبقا للتحقيقات، ارتكب ثلاث جرائم قتل.

وهاجم رجل يحمل سكينا يبلغ طوله خمس بوصات أناسا وهم يستمتعون بالشمس في حدائق فوربيري في بلدة ريدينغ مساء يوم 20 يونيو/حزيران، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وقالت هيئة الادعاء الملكية "أذنت الهيئة اليوم لشرطة مكافحة الإرهاب. بتوجيه ثلاث تهم بالقتل وثلاث بالشروع في القتل إلى خيري سعد الله البالغ من العمر 25 عاما".

ومن المقرر أن يمثل سعد الله محكمة وستمنستر الجزئية يوم الاثنين. وكان مصدر أمني قد ذكر في وقت سابق بأن المشتبه فيه مواطن ليبي مقيم في ريدينغ.