ترامب وبايدن ينشران بيانات عن التعددية في فريقي حملتيهما الانتخابيتين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشّح الديموقراطي جو بايدن

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:27 28/06/2020 حدث بتاريخ: 15:27 28/06/2020

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن بيانات تتعلّق بالتعددية في فريقي حملتيهما الانتخابيتين في وقت تواجه الولايات المتحدة أزمة تتعلّق بمسألة العدالة العرقية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن أحد مساعدي بايدن أن أكثر من ثلث الموظفين الدائمين في فريق حملته هم من غير البيض و53 بالمئة منهم نساء.

ونشر فريق حملة ترامب الأرقام الخاصة به بعد وقت قصير من خطوة فريق بايدن السبت والتي أظهرت أن 25 في المئة من كبار الموظفين الدائمين في حملته من غير البيض وأكثر من نصفهم نساء.

ويأتي الكشف عن البيانات بعدما تعرّض بايدن لضغوط لنشرها خلال اجتماع عبر الإنترنت جرى في وقت سابق السبت مع ممثلي السكان الأميركيين من أصول آسيوية وجزر المحيط الهادئ.

وقال بايدن في رده على سؤال لشبكة "بي بي إس"، "ستشبه إدارتي أميركا -- ليس طاقمي فحسب بل الإدارة".

وأضاف "ستكون انعكاسا لهويتنا كأمة".

ولم يصدر أي الفريقين تفاصيل إضافية في ما يتعلق بأعراق موظفيهما.

يذكر أن الولايات المتحدة دخلت في سجالات جديدة وشديدة بشأن التعددية والعدالة العرقية منذ مقتل الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد على أيدي شرطي أبيض البشرة في أيار/مايو.

وأثارت وفاته احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد.

وتظهر الاستطلاعات تقدّم بايدن على ترامب بفارق كبير في أوساط الناخبين السود والمتحدرين من أصول لاتينية.