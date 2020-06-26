نائب الرئيس الأمريكي: 16 ولاية تشهد زيادة في الإصابات الجديدة بكورونا
قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الجمعة إن 16 ولاية أمريكية تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أن الإصابات الجديدة تتركز في مناطق معينة في حين تشهد الولايات الأخرى وعددها 34 ولاية درجة من الاستقرار.
وفي أول إيجاز منذ شهور لقوة العمل الأمريكية التي تتولى مكافحة فيروس كورونا، قال بنس إن الحكومة الأمريكية تركز اهتمامها على حالات الإصابة المتزايدة في الجنوب داعيا الأمريكيين إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الوباء.