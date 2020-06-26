نائب الرئيس الأمريكي: 16 ولاية تشهد زيادة في الإصابات الجديدة بكورونا

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:59 26/06/2020 حدث بتاريخ: 2:26 27/06/2020

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الجمعة إن 16 ولاية أمريكية تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أن الإصابات الجديدة تتركز في مناطق معينة في حين تشهد الولايات الأخرى وعددها 34 ولاية درجة من الاستقرار.

وفي أول إيجاز منذ شهور لقوة العمل الأمريكية التي تتولى مكافحة فيروس كورونا، قال بنس إن الحكومة الأمريكية تركز اهتمامها على حالات الإصابة المتزايدة في الجنوب داعيا الأمريكيين إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الوباء.