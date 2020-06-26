إيران ترسل صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين إلى فرنسا

حطام الطائرة الأوكرانية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:30 26/06/2020 حدث بتاريخ: 21:14 26/06/2020

قالت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) اليوم الجمعة، إن إيران سترسل الصندوقين الأسودين الخاصين بطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها في كانون ثان/يناير الماضي إلى فرنسا لفك رموزهما.

ولقي جميع الركاب الـ 176 الذين كانوا على متن الطائرة البوينج 737 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية حتفهم، عندما تحطمت فى أحد الحقول بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران يوم 8 كانون ثان/ يناير .

وقد نسبت إيران في البداية الحادث إلى مشكلة فنية ، بيد أنها اعترفت فيما بعد بأنها أسقطت الطائرة عن غير قصد وسط تصاعد التوتر مع القوات الأمريكية في العراق المجاور .

وكتبت منظمة الطيران المدني الدولي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إيران أبلغتها بأن الصندوقين - مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة - سيتم تحليلهما في فرنسا في 20 تموز/يوليو المقبل بمشاركة جميع البلدان المعنية.

وأكدت هيئة التحقيق فى الحوادث الجوية الفرنسية أن إيران طلبت مساعدتها الفنية لإصلاح الصندوقين وتفريغ بياناتهما .