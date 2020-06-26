منظمة الصحة: أسترازينيكا ومودرنا تتصدران السباق لإنتاج لقاح واق من كوفيد-19

منظمة الصحة العالمية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:49 26/06/2020 حدث بتاريخ: 19:01 26/06/2020

قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن لقاحا تطوره شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا هو على الأرجح الأكثر سبقا في العالم وأكثر اللقاحات التي وصلت لمراحل متقدمة من التطوير.

وقالت سمية سواميناثان إن لقاحا تطوره شركة مودرنا ليس بعيدا أيضا عما توصلت إليه أسترازينيكا وذلك من بين أكثر من 200 لقاح مقترح دخلت 15 منها مرحلة التجارب السريرية.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية تجري محادثات مع عدة مصنعين صينيين من بينهم سينوفاك بشأن لقاحات محتملة.

ودعت سواميناثان في إفادة صحفية إلى التفكير في التعاون في تطوير لقاح لكوفيد-19 بطريقة مماثلة لتجربة (سوليداريتي) التي تنفذها المنظمة فيما يخص الأدوية.