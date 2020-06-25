أمريكا تفرض عقوبات على شركات عاملة بقطاع المعادن الإيراني

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:48 25/06/2020 حدث بتاريخ: 21:49 25/06/2020

أدرجت الولايات المتحدة يوم الخميس أربع شركات إيرانية للصلب والألومنيوم والحديد في القائمة السوداء وكذلك وكلاء مبيعات لأكبر مصنع للصلب بالبلاد قالت إنهم يدرون عشرات الملايين من الدولارات لصناعة المعادن بالجمهورية الإسلامية.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها فرضت عقوبات على شركة تارا ستيل تريدينج المحدودة، وهي فرع مقره في ألمانيا يتبع شركة مباركة للصلب، وثلاثة وكلاء مبيعات بالإمارات تملك شركة الصلب حصة أغلبية لديهم، وشركة ”ميتيل ستيل“ التي تتخذ من إيران مقرا لها.

وأضافت وزارة الخزانة أن وكلاء المبيعات ”جمعوا عشرات الملايين من الدولارات سنويا حصيلة بيع منتجات شركة حديد مباركة في الخارج، مما يسهم بنصيب وافر في المليارات التي تدرها عموما قطاعات الصلب والألومنيوم والنحاس والحديد في إيران“.

وقالت وزارة الخزانة إن شركة مباركة هي أكبر منتج للصلب المسطح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتسهم بنحو واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإيراني.

كما ضمت عقوبات يوم الخميس ثلاثة من كبار منتجي الألومنيوم والصلب والحديد في إيران لإسهامها بمليارات الدولارات في مبيعات وصادرات المعادن الايرانية .

وتجمد العقوبات أي أصول أمريكية لهذه الشركات وتحظر على الأمريكيين التعامل معها بشكل عام.

ولم تكن إجراءات يوم الخميس مرتبطة على ما يبدو بتقرير لرويترز نشر يوم الأربعاء يكشف عن إنتاج إيران لمسحوق الألومنيوم لاستخدامه في الصواريخ.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان إن ”النظام الإيراني يواصل استغلال أرباح شركات صناعة المعادن ووكلاء المبيعات الأجانب في تمويل السلوك المزعزع للاستقرار في أنحاء العالم“.