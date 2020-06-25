سفينة "أوشن فايكينغ" تنقذ 50 مهاجراً قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية

أوشن فايكينغ

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:56 25/06/2020 حدث بتاريخ: 17:52 25/06/2020

أنقذت سفينة "أوشن فايكينغ" 50 مهاجراً كانوا تائهين في البحر على متن قارب خشبي الخميس قبالة شواطئ جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، كما شاهد صحافي في فرانس برس على متن السفينة التابعة لمنظمة "أس أو أس ميديتيرانيه" الإنسانية.

بالإجمال، أحصت المنظمة "51 شخصاً بينهم امرأة وخمسة أطفال". وغالبيتهم باكستانيون، نقلوا إلى سفينة طبية تابعة للمنظمة في ختام عملية جرت على بعد 30 كلم من لامبيدوسا "عند تقاطع مناطق البحث والإنقاذ الإيطالية والمالطية"، وفق المنظمة، مضيفةً "طلبنا لذلك مكاناً آمناً للرسو من جانب سلطات البلدين".