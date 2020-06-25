الهند تتهم الصين بحشد قوات على الحدود في انتهاك للاتفاقيات

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:57 25/06/2020 حدث بتاريخ: 17:19 25/06/2020

قالت وزارة الخارجية الهندية اليوم الخميس إن الصين نشرت أعدادا ضخمة من الجنود وكميات كبيرة من الأسلحة على امتداد قطاع حدودي جبلي، في خرق للاتفاقيات الثنائية، وهو ما قاد لاشتباك دار هذا الشهر وقُتل فيه 20 جنديا هنديا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أنوراج سريفاستافا في مؤتمر صحفي في نيودلهي "لب القضة هو أنه منذ أوائل مايو كان الجانب الصيني يحشد فرقة كبيرة من الجنود والأسلحة على طول خط السيطرة الفعلي" في إشارة إلى الخط الذي يمثل الحدود الفعلية.

وأضاف "لا يتوافق هذا مع أحكام اتفاقياتنا الثنائية المتعددة"، بما في ذلك معاهدة عام 1993 التي تلزم كلا الجانبين بالحد من القوات على الحدود.