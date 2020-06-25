بدء استفتاء للتصويت على تمديد حكم بوتين في روسيا وسط جائحة كورونا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:31 25/06/2020 حدث بتاريخ: 13:32 25/06/2020

يدلي الناخبون الروس اليوم الخميس بأصواتهم في استفتاء يستمر سبعة أيام بخصوص إجراء إصلاحات شاملة قد تمهد الطريق لبقاء الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين حتى عام 2036 إذا أُعيد انتخابه، في عملية يصفها منتقدوها بأنها انقلاب دستوري.

ويجري الاستفتاء على الرغم من مخاوف في دوائر المعارضة بشأن سلامة الناخبين الذين يدلون بأصواتهم وسط جائحة كورونا ومخاوف أخرى من حدوث تلاعب في الاستفتاء وانتقادات بأن بوتين (67 عاما) موجود بالفعل في السلطة منذ فترة طويلة.

وتجاوز العدد الإجمالي للمصابين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا في روسيا 600 ألف أمس الأربعاء، لتصبح ثالث دولة في العالم من حيث أكبر عدد للمصابين بالمرض. ويزيد العدد بالآلاف يوميا مع أن السلطات تقول إن تفشي المرض ينحسر.

وتقول السلطات إن كل إجراءات السلامة الاحترازية اللازمة ستُتخذ أثناء التصويت.

وفي حالة الموافقة على التعديلات الدستورية، كما هو متوقع، فسيكون بوسع بوتين أن يستمر في السلطة لفترتي رئاسة جديدتين مدة كل منهما ست سنوات بعد انتهاء فترته الحالية عام 2024.

ويتولى بوتين، ضابط المخابرات السوفيتية السابق، السلطة منذ عام 1999 إما كرئيس للبلاد أو كرئيس للوزراء، ولم يستبعد الترشح مجددا وإن كان قد قال إنه لم يتخذ قراره النهائي بعد.

ويرى منتقدوه أنه يعتزم التشبث بالسلطة مثلما فعل الزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف الذي ظل بالمنصب إلى أن وافته المنية. ويرى آخرون أنه يُبقي خياراته مفتوحة وربما يسلّم المقاليد لوريث يختاره بنفسه وإن كان غير معروف في الوقت الحالي.

وقال أندريه كوليسنيكوف، كبير الباحثين في مركز كارنيجي في موسكو "حيث أن الرئيس لم يجد خليفة، فقد نصّب نفسه".

وتوقع خبراء استطلاعات الرأي في مركز حكومي أن يؤيد التعديلات الدستورية ما بين 67 و71 في المئة ممن لهم الحق في التصويت. ويقول منتقدو الكرملين إن عملية التصويت صورية ويخشون حدوث تزوير.

ودعا السياسي المعارض أليكسي نافالني أنصاره لمقاطعة الاستفتاء، وكتب قبل التصويت "الاستفتاء على التعديلات غير شرعي، لا جدوى منه وهو خطر على صحتك.

"بإمكانك أن تقاطعه. ذلك سيكون الصح والصواب".

وقال بوتين يوم الأحد إنه حريص على إغلاق باب التكهنات بشأن الخليفة المحتمل لمنع تشتت الجهاز الحكومي.

ونقلت وكالة انترفاكس عنه قوله "ما لم يحدث هذا، فعندئذ وعلى مدى نحو عامين -وأنا أعلم ذلك عن تجربة- سيتحول إيقاع العمل الطبيعي في العديد من الجهات الحكومية إلى بحث عن خلفاء محتملين".

وأضاف "لا بد لنا أن نعمل، لا أن نبحث عن خلفاء".