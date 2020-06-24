روحاني: مستعدون للمحادثات إذا اعتذرت واشنطن عن انسحابها من الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:38 24/06/2020 حدث بتاريخ: 12:06 24/06/2020

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إن بلاده ستكون منفتحة على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا اعتذرت واشنطن عن الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وقدمت تعويضا لطهران.

وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون "ليست لدينا مشاكل في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة ولكن فقط إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي واعتذرت وعوضت طهران عن انسحابها من اتفاق 2015".

وأضاف "لكننا نعلم أن دعوات الحوار مع طهران ما هي إلا أقوال وأكاذيب".