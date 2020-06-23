مصر ترفع حظر التجول بالكامل اعتبارا من السبت المقبل

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:22 23/06/2020 حدث بتاريخ: 16:26 23/06/2020

قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إن مصر سترفع حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس آذار للحد من انتشار فيروس كورونا بالكامل اعتبارا من السبت المقبل.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق اليوم إن المطاعم والمقاهي ودور العبادة والنوادي الرياضية وكذلك المسارح ودور السينما والمنشآت الثقافية ستفتح أبوابها من جديد اعتبارا من يوم السبت لكن البلاد ستُبقي على بعض القيود للحد من التكدس وانتشار الفيروس في حين تواصل أعداد الإصابات الارتفاع.