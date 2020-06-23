موسكو تصف تقريرا عن وجود مرتزقة روس في ليبيا بأنه "غير دقيق"

وزارة الخارجية الروسية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:47 23/06/2020 حدث بتاريخ: 15:09 23/06/2020

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها اليوم الثلاثاء إن تقريرا أفاد بوجود عسكري روسي في ليبيا استند إلى مصادر محل شك ومعلومات غير دقيقة وطالبت بالتحقيق فيه.

كان تقرير للأمم المتحدة قد أشار في مايو أيار إلى أن شركة واجنر جروب الروسية الخاصة للتعاقدات العسكرية لديها ما يصل إلى 1200 شخص في ليبيا.

وقال بيتر إيلشيف المسؤول بالخارجية الروسية إنه من الواضح أن البيانات تعرضت للتزييف وإن مجموعة الخبراء التي نشرت التقرير تسعى إلى تشويه صورة سياسة موسكو في المنطقة.