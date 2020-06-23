توقعات بإعلان رئيس الوزراء البريطاني تخفيف إجراءات الإغلاق اليوم

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:50 23/06/2020 حدث بتاريخ: 13:50 23/06/2020

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، عن القيام بمزيد من التخفيف لإجراءات الاغلاق المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في إنجلترا، مما سيسمح بإعادة فتح الحانات والمطاعم بدءا من الرابع من تموز/يوليو المقبل.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية قبيل إلقاء جونسون بيانه أمام البرلمان اليوم، أن الخطوة ستسمح أيضا بإعادة فتح دور السينما والمتاحف، كما سيتم مراجعة قاعدة الالتزام بالتباعد الاجتماعي لمسافة مترين.

وكان جونسون قد شارك أمس الاثنين في اجتماع مع اللجنة الحكومية المعنية بوضع استراتيجية للتعامل مع مرض "كوفيد19-" الناتج عن الاصابة بالفيروس، حيث تم مناقشة التغييرات.

ومن جانبه، قال وزير الصحة مات هانكوك، أمس الاثنين إن الفيروس "يتراجع".

وقد وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 306 آلاف و761 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت بريطانيا سجلت أمس الاثنين أقل عدد يومي لحالات الوفاة الناتجة عن الاصابة بالفيروس منذ منتصف آذار/مارس، حيث سجلت 15 حالة وفاة فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب وزارة الصحة.

كما كانت هذه هي المرة الأولى منذ شهور التي تسجل فيها البلاد عدد إصابات يومية أقل من 1000 حالة.

ويشار إلى أن بريطانيا هي الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من الوباء، حيث سجلت وفاة أكثر من 42 ألفا و600 شخص جراء الاصابة بالفيروس.