كتاب جون بولتون يكشف وصف ترامب لألمانيا بـ "الشريك الفظيع في الناتو"

مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:34 23/06/2020 حدث بتاريخ: 13:42 23/06/2020

ذكر تقرير صحفي ألماني أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون يكشف في كتابه كثيرا من المباحثات التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتقدا أو مستنكرا، عن الحكومة الألمانية والمستشارة أنجيلا ميركل.

وجاء في تقرير شبكة التحرير الصحفي بألمانيا في عددها المقرر أن تنشره غدا الأربعاء، استنادا إلى بروفات الطباعة الخاصة بالكتاب، أن الرئيس الأمريكي أعرب عن استيائه عبر الهاتف للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من "الشريك الفظيع في حلف الناتو" ألمانيا، وأنه هدد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج بأن تخفض الولايات المتحدة إسهاماتها للتحالف العسكري إلى مستوى ما تقدمه ألمانيا.

وأضاف التقرير أن ترامب وصف المستشارة الألمانية بأنها "أحد أكبر من يقومون بالرقص النقري بحلف الناتو"، وذلك في نقاش حول الهدف الخاص بالحلف والذي ينص على أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء تخصيص 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لديها لشؤون الدفاع.

ومن المقرر أن يصدر كتاب بولتون اليوم الثلاثاء. وأوضح تقرير شبكة التحرير الصحفي الألماني أن بولتون يصف في كتابه أيضا الطريقة التي أعرب من خلالها ترامب خلال العامين الماضيين، بشكل متكرر وملح، عن استيائه إزاء الفائض التجاري الألماني ونفقات الدفاع الخاصة بألمانيا وخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" أو عدم المشاركة الألمانية في الضربة الانتقامية ردا على حدوث هجوم بالغاز في سورية.

ولم تفلح الحكومة الأمريكية في منع نشر الكتاب عبر القضاء، وتتهم بولتون بنشر معلومات سرية وعدم إتباع الطريق المنصوص عليه لإصدار الموافقة عن طريق البيت الأبيض.

وفي بعض الفقرات التي تم نشرها بشكل مسبق من الكتاب، يصف بولتون الرئيس الأمريكي بأنه سياسي يضع مصالحه الخاصة فوق مصالح البلاد. وجاء في الكتاب أن ترامب طلب من الرئيس الصيني شي جين بينج المساعدة من أجل إعادة انتخابه في تشرين ثان/نوفمبر القادم.

ووصف ترامب الكتاب بأنه "مجموعة من الأكاذيب والحكايات المختلقة".