ترامب يقول إنه لن يجتمع مع رئيس فنزويلا إلا لمناقشة خروجه من السلطة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:34 22/06/2020 حدث بتاريخ: 20:43 22/06/2020

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين عن تصريحات سابقة بأنه سيبحث عقد اجتماع مع نيكولاس مادورو، قائلا إنه لن يجتمع مع الرئيس الفنزويلي إلا لمناقشة رحيله عن السلطة.

وقال ترامب على تويتر ”تقف إدارتي دائما إلى جانب الحرية والليبرالية وضد نظام مادورو القمعي! لن ألتقي مع مادورو إلا لمناقشة أمر واحد: الخروج السلمي من السلطة!“.

كان ترامب قال في مقابلة نشرت يوم الأحد إنه سيفكر في مقابلة مادورو وقلل من شأن قراره السابق الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو كزعيم شرعي لفنزويلا.