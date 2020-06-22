أولمرت: لا أحتاج القدس العربية ولا أريدها ولا أنتمي إليها

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:37 22/06/2020 حدث بتاريخ: 19:37 22/06/2020

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت إن القدس العربية يجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية.

وقال في مقابلة مع RT إن أحياء ومناطق مثل بيت حنينا وشعفاط والشيخ جراح وجبل المكبر والعيسوية وأبو ديس ووادي الجوز. لا بد أن تكون العاصمة الفلسطينية لكونها مدينة عربية لا أحتاج إليها ولا أريدها ولا أنتمي إليها.

وبخصوص غور الأردن، قال أولمرت إنها كانت مهمّة جدا لإسرائيل عندما كنا نشهد في الجبهة الشرقية كلا من الجيش الأردني الذي كان جيشا قويا بالإضافة إلى الجيش العراقي المتواجد أبعد قليلا في المحور الشرقي والذي كان كبيرا وقويا للغاية وهو يمثّل خطرا على إسرائيل.

وأضاف "لكن اليوم ليس هناك جيش في العراق أما الأردن فقد أصبحت شريكا وحليفا لإسرائيل. لذلك تغيّر مدى أهمية غور الأردن في الظروف الراهنة بشكل جذري".