رئيسة المفوضية الأوروبية تقول يجب على الصين إصلاح روابط تجارية "غير متوازنة"

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:18 22/06/2020 حدث بتاريخ: 19:18 22/06/2020

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي يطالب بأن تصلح الصين علاقة ”غير متوازنة“ على صعيد التجارة والاستثمار وتفتح أسواقها بشكل أكبر أمام الشركات الأوروبية.

وأبلغت مؤتمرا صحفيا بعد قمة عقدت عن بعدت مع قادة صينيين ”لا نزال لدينا علاقة غير متوازنة للتجارة والاستثمار. لم نحقق التقدم الذي كنا نهدف إليه في بيان قمة العام الماضي من حيث التعامل مع عوائق الوصول إلى السوق“.

وأضافت قائلة ”نحتاج إلى متابعة هذه التعهدات بشكل عاجل ونحتاج أيضا أن يكون لدينا مزيد من الطموح على الجانب الصيني من أجل إتمام مفاوضات بشأن اتفاق للاستثمار“.