بلغاريا تجعل وضع الكمامات إلزاميا مرة أخرى مع زيادة إصابات كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:54 22/06/2020 حدث بتاريخ: 15:18 22/06/2020

جعلت بلغاريا اليوم الاثنين وضع كمامات الوجه الواقية في جميع الأماكن العامة المغلقة إلزاميا مرة أخرى وذلك بعد تسجيل أعلى زيادة أسبوعية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وجاء الأمر الذي أصدره وزير الصحة كيريل أنانييف بعد عشرة أيام من قراره جعل وضع الكمامات في الأماكن المغلقة "موصى به بشدة" لكنه ليس إجباريا باستثناء في المواصلات العامة والصيدليات والمنشآت الطبية.

وقال أنانييف "الغرض الوحيد من ذلك هو حماية صحة وحياة المواطنين البلغار" وأضاف أنه يتعين على الناس وضع الكمامات في المتاجر ودور السينما والمسرح وخلال الأحداث الرياضية. وأضاف أن ترك مسافة متر ونصف المتر بين كل شخصين إلزامي كذلك.

وتابع أن ما يصل إلى ألف مشجع سيسمح لهم بحضور مباريات الدوري البلغاري لكرة القدم في الاستاد.

وأعادت الدولة المطلة على البحر الأسود والتي يبلغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة فتح المطاعم والمقاهي ورفعت التوصية بالبقاء في المنزل في أغلب المناطق.

لكنها سجلت 606 حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الأسبوع الماضي وهي أعلى زيادة أسبوعية تشهدها البلاد. وسجلت بلغاريا 3905 إصابات و199 حالة وفاة بالمرض الناتج عن الإصابة بالفيروس.