منظمة الصحة العالمية تحذر من أن فيروس كورونا المستجد لا يزال يتسارع في العالم

منظمة الصحة العالمية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:34 22/06/2020 حدث بتاريخ: 13:34 22/06/2020

حذّر المدير العام لمنظّمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس الاثنين من أنّ فيروس كورونا المستجد لا يزال يتسارع حول العالم، متوقعا أن تدوم آثاره والاقتصادية والاجتماعية لعقود.

وقال في منتدى عبر الفيديو نظّمته حكومة إمارة دبي "على الصعيد العالمي، لا يزال الوباء يتسارع. لقد استغرق الإبلاغ عن أول مليون حالة أكثر من 3 أشهر، لكن جرى الابلاغ عن المليون حالة الأخير في غضون ثمانية أيام فقط". وتابع "نعلم أن الوباء أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية (...) وآثاره ستبقى لعقود".