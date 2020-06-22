حملة ترامب تنفى انخفاض نسبة المشاركة في تجمع انتخابي بسبب حملة على تطبيق تيك توك

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:32 22/06/2020 حدث بتاريخ: 10:26 22/06/2020

نفت الحملة الانتخابية لإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد ما تردد عن أن حملة عبر تطبيق تيك توك كانت وراء انخفاض نسبة المشاركة بصورة أكبر من المتوقع خلال تجمع انتخابي أمس الأول السبت في ولاية أوكلاهوما.

وأصدر الفريق الانتخابي لترامب بيانا نفى فيه قيام أشخاص بحجوزات زائفة، واتهم وسائل الاعلام والمتظاهرين بإثناء المواطنين عن الحضور.

وكانت شبكة سي إن إن قد أفادت أمس الأحد أن مستخدمى تطبيق تيك توك عملوا على التسجيل من أجل الحصول على تذاكر مجانية وبعد ذلك لم يحضروا التجمع الانتخابي.

وأشار التقرير إلى مستخدمة يطلق عليها ماري جو لاوب، كانت قد نشرت مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك تحث فيه المستخدمين على حجز تذاكر في محاول لتقليص الحضور في التجمع الانتخابي.

وقالت في مقطع الفيديو" كل من يريد مننا أن يرى القاعة المؤلفة من 19 ألف مقعد خالية تماما أو ممتلئة بالكاد، احجزوا تذاكر الآن، واتركوه يجلس بمفرده على المنصة".

وكان ترامب قد تباهى بأن نحو مليون شخص تقدموا للحصول على التذاكر في القاعة التي تتألف من 19200 مقعد في تولسا.

ولكن الصور أظهرت الآلاف من المقاعد الخاوية. وقال قطاع الإطفاء في تولسا لمجلة فوربس إن نحو 6200 شخص حضروا التجمع، على الرغم من أن الحملة قالت إن العدد كان أكثر من ذلك.