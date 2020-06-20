الصين تكشف عن تفاصيل قانون الأمن الخاص بهونج كونج

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:05 20/06/2020 حدث بتاريخ: 16:11 20/06/2020

أعلنت الصين يوم السبت تفاصيل مسودة تشريع جديد للأمن القومي سيطبق في هونج كونج مما يمهد الطريق لأكبر تغيير جذري تشهده المدينة منذ عودتها لحكم الصين في 1997.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن بكين قالت إن المسودة تشمل إنشاء مكتب جديد للأمن القومي خاص بهونج كونج لجمع معلومات المخابرات والتعامل مع الجرائم التي تمس الأمن القومي.

وقالت الصين إن القانون يهدف إلى مواجهة الأنشطة الانفصالية والرقابة ومكافحة الإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية. لكن منتقدين للقانون يخشون أن يؤدي إلى سحق الحريات التي تعتبر أساسية لوضع هونج كونج كمركز مالي عالمي.