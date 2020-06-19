إيران تنتقد قرارا لوكالة الطاقة الذرية وتقول إنها تعاونت معها

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:54 19/06/2020 حدث بتاريخ: 22:51 19/06/2020

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة قرارا للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وقالت في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية إن طهران تعاونت مع الوكالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي في البيان "في حين أن إيران لديها أعلى مستوى من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إصدار قرار من مجلس المحافظين يمثل خطوة غير بناءة ومخيبة للآمال تماما".

وقال دبلوماسيون إن مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة طالب إيران في القرار اليوم الجمعة بالكف عن منع مفتشي الوكالة من دخول موقعين قديمين والتعاون بشكل كامل مع الوكالة.