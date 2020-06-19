هيئة الدواء الهندية توافق على تصنيع وتسويق عقار"فابيفلو" لعلاج مرضى كوفيد19

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:39 19/06/2020 حدث بتاريخ: 20:17 19/06/2020

أعلنت شركة جلينمارك فارماسيوتيكالز في بيان لها اليوم الجمعة، أنها تلقت تصريحا بالتصنيع والتسويق من هيئة تنظيم العقاقير الهندية لإطلاق العقار الفموي المضاد للفيروسات فافيبيرافير أو فابيفلو، وذلك لعلاج الحالات الخفيفة والمعتدلة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في الهند.

وقالت وكالة بلومبيرج للأنباء إن الموافقة على العقار جاءت للاستخدام فقط في حالات الطوارئ المقيدة في الهند؛ وأن الاستخدام المقيد ينطوي على استخدام الدواء تحت المسؤولية ، حيث يتعين توقيع كل مريض على نموذج بالموافقة بالعلم قبل البدء في العلاج.

يذكر أن شركة جلينمارك بدأت في 12 أيار/ مايو الماضي العلاج التجريبي للمرحلة 3 من العقار فافيبيرافير لعلاج مرضى كوفيد 19 في الهند.