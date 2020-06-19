بومبيو يحذر الأوروبيين من أن الاعتماد على الصين يعني "التخلي عن هويتنا"

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:23 19/06/2020 حدث بتاريخ: 20:16 19/06/2020

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأوروبيين الجمعة من مخاطر "الاعتماد" على الصين التي اعتبر أنها تهدد الديموقراطيات الغربية.

وقال خلال مداخلة عبر الانترنت في قمة كوبنهاغن للديموقراطية إن "الحزب الشيوعي الصيني يريد إجباركم على الاختيار" بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف "لا يمكن الموازنة بين الخيارين دون التخلي عن هويتنا. الديموقراطيات التي تعتمد على الأنظمة السلطوية لا تستحق أن تحمل ذلك الاسم".

وتابع الوزير الأميركي خلال أحد أشد خطاباته تجاه بكين "آمل أن أستمع إلى مزيد من التصريحات العامة من أوروبا حول موضوع التحدي الصيني".

واعتبر بومبيو عقب يومين من لقائه مع المسؤول الصيني الكبير في وزارة الخارجية يانغ جيشي في هاواي أنه "يجب الحديث بوضوح. وخاصة، يجب التعامل بشكل حاسم حتى لا يُترك أي مجال للالتباس في الاختيار بين الطغيان والحرية".