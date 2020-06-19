تركيا تعرب عن استعدادها للتعاون مع إيطاليا من أجل "السلام" في ليبيا

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:02 19/06/2020 حدث بتاريخ: 19:03 19/06/2020

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن تركيا ستتعاون مع إيطاليا من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع الليبي، بينما اتهم بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي بعرقلة الجهود الرامية لإنهاء الصراع المستمر منذ سنوات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وذكر تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في أنقرة: "سنواصل العمل، من الآن فصاعدا، مع إيطاليا من أجل سلام دائم وعملية سياسية مثمرة في ليبيا".

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، وزودتها بمعدات عسكرية وخبرة تدريبية، ضد خصمها المشير خليفة حفتر قائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي، في إطار اتفاق بحري وأمني.

وتعرض حفتر، الذي يحظى بدعم من مصر وروسيا والإمارات، الشهر الجاري لخسارة أراض كان يسيطر عليها أمام قوات حكومة الوفاق الوطني.

وشكر تشاووش أوغلو إيطاليا لدورها "الحاسم" و "المتوازن" في ليبيا، على عكس بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي، على حد زعمه دون ذكر اسم أي دولة بعينها.

وانتقد تشاووش أوغلو عملية الاتحاد الأوروبي البحرية "إيريني" لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ووصفها بأنها "متحيزة". وجادل بأن المهمة تجاهلت عمليات نقل الأسلحة من سورية والإمارات وفرنسا إلى ليبيا.