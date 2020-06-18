سيؤول تحذر من ردود أفعال "قوية" تجاه "استفزازات" كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:59 18/06/2020 حدث بتاريخ: 14:17 18/06/2020

حذر وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ - دو اليوم الخميس من أن بلاده "سترد بقوة دون تردد" إذا قامت كوريا الشمالية ب"استفزازات عسكرية" وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للانباء عن جيونغ القول "جيشنا يتعامل مع الوضع الحالي بجدية تامة وسنحافظ على الاستعداد بينما ندير الوضع بطريقة مستقرة لمنع التصعيد إلى أزمة عسكرية.

وشدد خلال مأدبة غداء مع سفراء 22 دولة شاركت في الحرب الكورية على التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953 أنه "إذا قامت كوريا الشمالية باستفزازات عسكرية فسوف نرد بقوة دون تردد".

ودعا الدفاع الكوري الجنوبي المجتمع الدولي إلى استمرار دعم بلاده في جهودها من أجل "السلام والازدهار" في شبه الجزيرة.

وقد تصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية بعد تهديد كوريا الشمالية بإحباط جميع المشروعات المشتركة وشن عمل عسكري ضد ما وصفته بالعدو على خلفية ادعاءات بشأن عدم منع سيؤول للمنشقين الكوريين الشماليين من إرسال المنشورات التي تنتقد الزعيم الكوري الشمالي عبر الحدود.

وقامت كوريا الشمالية بتفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين في بلدة كيسونغ الحدودية وهو رمز للمصالحة تم إنشاؤه بموجب إعلان بانمونغوم بعد قمة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في عام 2018.