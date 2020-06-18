إيران تسجل 87 وفاة و2596 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:16 18/06/2020 حدث بتاريخ: 14:21 18/06/2020

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 9272 حالة، بعد تسجيل 87 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات يقترب من 198 ألفا ، بعد تسجيل 2596 حالة إصابة جديدة.

كما أعلنت لاري أن عدد المتعافين يقترب من 157 ألفا، وفقا لما نقلته عنها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).