جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 8.17 مليون

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:29 17/06/2020 حدث بتاريخ: 12:29 17/06/2020

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 8.17 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ ثمانية ملايين و 174 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين اقترب من أربعة ملايين، فيما تجاوز عدد الوفيات 443 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل وروسيا والهند والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبيرو وفرنسا وإيران وألمانيا وتشيلي وتركيا والمكسيك وباكستان والسعودية.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.