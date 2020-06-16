سول: كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال بين الكوريتين في المنطقة الحدودية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:40 16/06/2020 حدث بتاريخ: 11:41 16/06/2020

أعلنت متحدثة باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية فجرت مكتب للاتصال بين الكوريتين في مدينة كايسونج الحدودية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول إن الانفجار وقع الساعة الثانية وتسعة وأربعين دقيقة ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

وقالت مصادر عسكرية في وقت سابق إنه شوهدت أعمدة دخان وسُمع دوى انفجار صادر من البلدة الحدودية.

وكانت كيم يو جونج، الشقيقة الصغرى ذات النفوذ للزعيم الكوري الشمالي قد هددت أنها سوف تتخذ إجراءات انتقامية ضد " كوريا الجنوبية لإخفاقها في وقف المنشقين من إرسال منشورات معادية لبيونج يانج جوا عبر الحدود.

ويشار إلى أنه جرى تدشين المكتب في أيلول/سبتمبر 2018 لتسهيل التبادل والتعاون بين الكوريتين في ظل مناخ تصالحي بعد مباحثات بين زعيمي الدولتين.

وعلقت الكوريتان عمل المكتب منذ مطلع كانون ثان/يناير الماضي بسبب مخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا.