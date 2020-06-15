ايران: تسجيل 2449 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:16 15/06/2020 حدث بتاريخ: 15:35 15/06/2020

اعلنت وزارة الصحة الايرانية اليوم الاثنين عن تسجيل 2449 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات ال24 الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية الدكتورة سيما سادات لاري في تصريح صحفي "انه بعد الاعلان عن الحالات الجديدة يرتفع عدد الاصابات بالفيروس في البلاد الى 189876 اصابة".

واضافت سادات لاري انھ تم تسجيل 113 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الى 8950 حالة.

وذكرت ان حالات الشفاء بلغت 150590 حالة في عموم البلاد مشيرة الى ان تصاعد عدد الإصابات في محافظات طهران وخراسان الرضوية (مشهد) وبوشهر الجنوبية.