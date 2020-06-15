اصابات "كورونا" اليومية تسجل نحو 20 ألفا بالولايات المتحدة وأكثر من 17 ألفا بالبرازيل

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:35 15/06/2020 حدث بتاريخ: 12:38 15/06/2020

أظهرت احصائيات اليوم الاثنين ان معدل الاصابة اليومية بعدوى فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) سجل نحو 20 ألفا في الولايات المتحدة بينما بلغ أكثر من 117 ألفا في البرزيل.

واوضحت الاحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة (جونز هوبكنز) الامريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا أن الولايات المتحدة سجلت 19532 إصابة بالاضافة إلى 296 حالة وفاة جديدة.

واشارت إلى أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 2094058 اصابة و115732 وفاة في الولايات المتحدة.

وفي البرازيل أظهرت الاحصائية الرسمية تسجيل 17110 اصابات جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي حصيلة الجائحة إلى 867624 حالة.

وأضافت الاحصائية التي نشرتها وزارة الصحة البرازيلية أنه جرى كذلك تسجيل 612 حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس الى 43332 شخصا.

وتوصف البرازيل بأنها الدولة الأكثر تضررا في أمريكا اللاتينية والثانية عالميا في حالات الاصابة والوفاة بالفيروس التاجي.