وزير الصحة الفرنسي: أسوأ مراحل كورونا انقضت لكن الفيروس لم يمت

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:17 15/06/2020 حدث بتاريخ: 11:17 15/06/2020

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الاثنين إن أسوأ مرحلة من وباء فيروس كورونا انقضت في فرنسا لكن لا يزال يتعين على الناس توخي الحذر لأن الفيروس لا يزال يواصل الانتشار.

وقال فيران لتلفزيون (إل.سي.آي) "الجزء الأكبر من الوباء انقضى لكن الفيروس لم يمت. لم نهزمه بالكامل لكننا نسيطر على انتشاره. نواصل إجراء الفحوص".

وسجلت فرنسا أمس الأحد تسع وفيات جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة ليصل إجمالي الوفيات إلى 29407. وكان هذا خامس يوم تقل فيه أعداد الوفيات عن ثلاثين.