رئيس وزراء أستراليا يعرب عن قلقه وحزنه بشأن مواطن أسترالي حُكم عليه بالإعدام في الصين

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:43 15/06/2020 حدث بتاريخ: 10:44 15/06/2020

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه حزين وقلق بشأن مواطن أسترالي تم الحكم عليه بالإعدام في الصين مؤخرا.

وقال موريسون للبرلمان في كانبرا اليوم الاثنين "أنا والحكومة نشعر بعميق الحزن والقلق بسبب الحكم على مواطن أسترالي، وهو السيد كارم جليسبي، بالإعدام في الصين".

وأضاف: "مشاعرنا معه ومع عائلته وأحبائه."

وأوضح موريسون أن الحكومة ستستمر في دعم جليسبي، وأنها قد أثارت قضيته مع النظراء الصينيين، مضيفا أن السلطات الأسترالية تعمل على تأمين حريته.

وقد تم الحكم على جليسبي 56/ عاما/، بمحكمة الشعب المتوسطة في جوانجتشو أمس الاول السبت، وأمامه عشرة أيام للطعن على الحكم. وكان قد تم القبض عليه في عام 2013 بحيازة أكثر من 5ر7 كيلوجرام من الميثامفيتامين في أمتعته.

ويشار إلى أن جليسبي عمل كممثل قبل أن يصير مستثمرا تجاريا.

ويأتي حكم الإعدام في ظل وجود خلاف سياسي وتجاري حالي بين الصين وأستراليا.

ويواجه مهربو المخدرات المدانون في الصين عقوبات بالسجن لمدد طويلة أو عقوبة الإعدام.

ومن بين الأجانب الذين أعدمتهم الصين سابقا بتهم تتعلق بالمخدرات، مواطن ياباني في 2014 وفلبينية في 2013 وبريطاني في .2009

وفي العام الماضي ، حكمت الصين على كنديين اثنين بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات بعد اعتقال المسؤولة التنفيذية لشركة هواوي مينج وانزهو في فانكوفر.