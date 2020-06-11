ترامب يوافق على فرض عقوبات في قضية جرائم حرب أفغانية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:54 11/06/2020 حدث بتاريخ: 17:43 11/06/2020

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أمرا تنفيذيا يتيح فرض عقوبات على أفراد مشاركين في تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ما إن كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن التحقيق "يجرى عن طريق منظمة مشكوك في نزاهتها" واتهم روسيا بالضلوع في الأمر دون ذكر تفاصيل.

وذكر المسؤول أن الأمر التنفيذي يخول لوزير الخارجية مايك بومبيو، بالتشاور مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين، حجب أرصدة موظفي المحكمة الجنائية الدولية الضالعين في التحقيق في أمر الولايات المتحدة.

كما يمنح الأمر بومبيو أيضا سلطة حجب دخول هؤلاء الأفراد إلى الولايات المتحدة.

وهاجم ترامب مرارا المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا وتأسست لمقاضاة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ويسري حكمها فقط في حالة أن يكون البلد العضو غير قادر على مقاضاة الجناة بنفسه أو غير راغب في ذلك.

وأفغانستان عضو في المحكمة على الرغم من أن كابول ترى أن أي جرائم حرب يتعين مقاضاتها محليا. ولم تنضم الحكومة الأمريكية أبدا لعضوية المحكمة التي تأسست في 2002. وفرضت إدارة ترامب حظرا على السفر وقيودا أخرى على بعض موظفي المحكمة الجنائية الدولية قبل عام.

وقررت المحكمة بدء تحقيق بعدما خلصت النتائج الأولية لممثلي الادعاء في 2017 إلى وجود أساس منطقي للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان وأن المحكمة تملك سلطة قضائية للنظر فيها.