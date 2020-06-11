حبس موظف تركي بالقنصلية الأمريكية لمدة 8 أعوام و 9 شهور لادانته بأن له صلة بحركة غولن

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:54 11/06/2020 حدث بتاريخ: 17:09 11/06/2020

قضت محكمة في اسطنبول اليوم الخميس بحبس موظفي تركي يعمل بالقنصيلة الأمريكية لمدة ثمانية أعوام وتسعة أشهر لادانته" بمساعدة منظمة إرهابية مسلحة" وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وكان قد جرى ىسجن توبوز منذ تشرين أول/اكتوبر 2017 بزعم أن له صلات برجل الدين المقيم في أمريكا فتح الله غولن.

وتصنف تركيا حركة غولن على أنها منظمة إرهابية، وتتهمها بأنها وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام .2016 وقد نفى غولن تورطه في عملية الانقلاب.

وطالب إدعاء اسطنبول في آذار/مارس الماضي بحبس توبوز 15 عاما لكونه عضوا بحركة غولن.

وقالت الاناضول إنه تم تبرئة توبوز من تهمتي التجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة.

واتهم الادعاء توبوز بالاتصال من حين لآخر مع مسؤولين بالشرطة متهمين بأن لهم صلات مع غولن.

وأوضحت الأناضول أن توبوز نفى كل التهم الموجهة إليه خلال جلسة الاستماع اليوم .